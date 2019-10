Sassuolo, morto il presidente Squinzi: l'imprenditore aveva 76 anni

Si è spento all'età di 76 anni Giorgio Squinzi, ex amministratore unico di Mapei e presidente di Confindustria dal 2012 al 2016. L'impreditore, storico tifoso del Milan, ha costruito le sue fortune fino a diventare proprietario del Sassuolo, società che ha avuto in gestione dal 2002 e che è riuscito a portare alla ribalta. Oltre ad essere stabilmente in Serie A, sotto la gestione Squinzi il club ha fatto il suo esordio anche in Europa.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE