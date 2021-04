Sassuolo, Muldur come Locatelli e Ferrari: out per i casi di positività in Nazionale

Non solo Locatelli e Ferrari, anche Mert Muldur non ci sarà nella gara del Sassuolo contro la Roma. Il giocatore turco è stato escluso dai convocati a causa di alcune positività nel gruppo squadra della sua Nazionale, stesso criterio utilizzato per i due azzurri. Uno stop a scopo preventivo, nonostante il suo tampone sia risultato negativo al rientro in Italia, per evitare eventuali contagi con il resto dei compagni.