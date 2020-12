Scandalo calcioscommesse in Premier League: Trippier squalificato per 70 giorni

Clamoroso caso di calcioscommesse in Premier League. Kieran Tripper, terzino destro inglese ex Tottenham e oggi all'Atletico Madrid, è stato squalificato per 10 settimane e multato per 78.000 euro perché sarebbe rimasto coinvolto in un caso di scommesse sportive. L'inglese era finito sotto inchiesta nello scorso maggio per cattiva condotta con l'accusa di aver violato le normative sulle scommesse per il suo trasferimento dal Tottenham all'Atletico Madrid, datato luglio 2019. L'FA, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato i provvedimenti che prenderanno il via da oggi contro il calciatore, che per 70 giorni, non potrà essere a disposizione di Simeone con l'Atletico.

