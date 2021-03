Scarpa d'Oro, Immobile ringrazia la famiglia: "Data indimenticabile, grazie per esserci" - FT

"10 marzo 2021. Una data indimenticabile". Sicuramente Immobile, come ha scritto su Instagram, non dimenticherà mai le emozioni provate oggi nel ricevere la Scarpa d'Oro in Campidoglio davanti i suoi cari. L'attaccante della Lazio è stato protagonista di tanti momenti felici, ma ha anche vissuto momenti duri. Quando le cose in campo non andavano per il meglio, il bomber di Torre Annunziata non ha mai sentito mancare l'apporto e l'affetto della sua famiglia, che ha voluto ringraziare pubblicamente: "Grazie a Jessica e ai nostri stupendi figli per esserci sempre". Anche la stessa Jessica ha poi postato la stessa foto scrivendo: "10 Marzo 2021. Tra le date che non dimenticherò mai".