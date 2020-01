Schira: "Giroud non sarebbe titolare alla Lazio. Importante il segnale di Lotito"

I prossimi impegni della Lazio sono alle porte, intanto le trattative per rinforzare le rose entrano nelle ore finali. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'esperto di mercato Nicolò Schira: “L'equlibrio di questo campionato senza un padrone scontato ha portato le squadre a fare acquisti importanti, vedi Inter così come la Lazio cerca il colpo Giroud; molte squadre inoltre investono per l'Europa League. Anche la lotta per la salvezza è accesa come non accadeva negli ultimi anni. Dove va Mertens? Non credo sarà il sostituto di Giroud, il Napoli è stato chiaro: prefersice mandarlo in scadenza. Potrebbe andare all'Inter che gli ha offerto un biennale da 4,5 milioni netti più bonus. Giroud? Il Chelsea l'aveva messo in uscita, ma lì c'è anche Batshuayi. Bisognerà capire la volontà del giocatore, al Tottenham giocherebbe. L'importante è il segnale di Lotito, la Lazio non si nasconde e vuole mettere la ciliegina su una torta che è già buonissima. Onestamente pensare che alla Lazio giocherebbe titolare la vedo ardua, per lui sarebbe più facile con gli Spurs”.

