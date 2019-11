Sconcerti: "Lazio tra le squadre più complete, deve restare ai vertici"

Una prima parte di stagione più che positiva: la Lazio è terza in classifica. Ai microfoni di TMW Sconcerti ha parlato dei biancocelesti: "La Lazio deve continuare a vincere perchè è partita male e sta ritrovando una certa continuità. Deve stare lassù, è una delle squadre più complete. La vedevo dopo Juventus e Napoli. Questa è una squadra che, dopo anni che gioca con gli stessi uomini, sta nella situazione per poter essere competitiva fino in fondo".

LAZIO, LE PAROLE DI IMMOBILE

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE