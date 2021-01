Sconcerti: "Lazio una sorpresa, solo in una gara è rimasta a secco di gol"

La prima parte del campionato di Serie A si è conclusa nella serata di ieri con il match vinto dalla Sampdoria sul Parma e ha dato i primi verdetti provvisori: Milan campione d'inverno, Inter seconda e Roma terza. Questa l'analisi di Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio in merito: "Per vincere il campionato non puoi stare più di 4 partite senza segnare. Oggi Inter e Milan sono in testa, essendo rimaste una sola volta senza segnare, ma c'è una sorpresa, che è la Lazio, che è rimasta solo una volta senza fare gol".

