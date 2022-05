Scudetto all'ultima giornata: il Milan potrebbe "cacciare" l'Inter da San Siro

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La lotta per lo scudetto entra sempre più nel vivo, con Milan ed Inter pronte a contenderselo fino all’ultima giornata a meno di clamorosi scivoloni nel penultimo turno. Il problema a quel punto sarebbe garantire l’ordine pubblico per i festeggiamenti della compagine vincente. Per questo la Lega aveva intenzione di anticipare a sabato 21 maggio alle ore 15 sia Inter-Sampdoria che Sassuolo-Milan. Il concertone organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a Milano proprio in quella giornata non ha reso possibile ciò. Si sarebbero infatti create delle enorme problematiche visto che notoriamente entrambe le tifoserie celebrano i propri successi nella piazza situata nel centro cittadino.

IL CURIOSO SCENARIO - Si dovrebbe quindi giocare domenica 22 maggio così come richiesto dalla Ministero dell’Interno alla Lega. Con tutta probabilità gli incontri dovrebbero disputarsi alle ore 15, così da consentire i festeggiamenti direttamente allo stadio. Nel caso fosse l’Inter a trionfare non ci sarebbero problemi visto che gioca in casa. Laddove però fosse il Milan ad aggiudicarsi il tricolore lo scenario sarebbe completamente diverso. In pratica si aspetterebbe il deflusso dei tifosi nerazzurri per poi accogliere la squadra e i sostenitori rossoneri. Di impatto non sembra proprio la migliore delle idee visto che ciò potrebbe provocare qualche problematica a livello ambientale. Uno smacco che gli interisti sperano di non vivere per non rendere ancora più triste un’eventuale perdita dello scudetto.