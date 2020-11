Serbia, Milinkovic: "Europei? Sappiamo cosa ci siamo persi ma possiamo andare ai Mondiali"

Nell'ultimo turno di Nations League contro la Russia, in programma questa sera, la Serbia dovrà fare a meno di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, infatti, è risultato positivo al Covid-19 nelle scorse ore e adesso è in isolamento. Proprio il numero 21 biancoceleste aveva parlato del momento della Nazionale serba nella conferenza pre partita di ieri sera. Milinkovic ha espresso tutta la sua delusione per la mancata qualificazione ad Euro 2021 ma anche la speranza per i Mondiali in Qatar: "La chiamata della Nazionale è di per sé una motivazione. Ci prepareremo bene per la partita di domani contro la Russia e proveremo a dare il massimo, come nella partita precedente. Penso che saremo pronti. Mancata qualificazione agli Europei? Ogni giocatore ha fatto del suo meglio. Sappiamo cosa ci siamo persi e sta a noi cercare di ottenere risultati migliori e finire l'ultima partita quest'anno. Noi calciatori siamo i primi responsabili del fallimento. Abbiamo la qualità per qualificarci per la Coppa del Mondo, ovviamente. Lo mostreremo, siamo sulla strada giusta".

