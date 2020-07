Serie A, abbonati ancora senza risposte e il voucher non entusiasma

Il campionato è ormai ripartito da circa un mese senza tifosi, ovviamente, che però oltre a non poter vedere la loro squadra del cuore allo stadio non hanno ancora ricevuto una risposta in merito a cosa ne sarà dei loro abbonamenti. In effetti, come riporta Il Messaggero, una decisione definitiva non è ancora stata presa. Per ora il tutto è stato riconvertito in voucher validi per la prossima stagione oppure spendibili nei negozi ufficiali del club, che hanno comunque il monopolio decisionale sulla questione. La decisione di non restituire i soldi agli abbonati non ha raccolto consensi ne da parte dell’Unione Nazionale dei Consumatori, ne è presente all’interno del DL Cura Italia in cui si prevede che l’emissione del voucher sia consentita solo nel caso di evento rimandato e non cancellato sancendo, inoltre, che una volta scaduti i diciotto mesi bisognerebbe procedere al rimborso dei ticket emessi. Se perciò gli stadi dovessero riapre a settembre si potrebbe trovare un compromesso, in caso contrario sarà scontro

