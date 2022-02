Serie A, Amrabat nel finale fa gioire la Fiorentina: Spezia ko

Si conclude la venticinquesima giornata di Serie A con il match tra Spezia e Fiorentina. La squadra di Italiano si porta in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Piątek che rimedia al rigore sbagliato. Nella seconda frazione di gioco i ragazzi di Thiago Motta reagiscono e rispondono ai viola con la rete di Agudelo che recupera apparentemente il risultato e fa sperare i suoi in un pareggio. Sullo scadere del secondo tempo però l’illusione del pareggio svanisce, Amrabat sigla il gol che permette ai viola di vincere e portare a casa tre punti fondamentali per la corsa all’Europa. Si conclude 2 a 1 per la Fiorentina che, con i tre punti conquistati stasera e tenendo conto che ha una partita in meno, si porta a -3 dalla Lazio.

