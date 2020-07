Serie A, Bigica: "Juve più brillante dopo il lockdown. La Lazio rischia col Milan"

L'ex tecnico della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica, ha parlato a Tuttomercatoweb.com del prossimo turno di campionato e non solo: "Credo che domani rischi di più la Lazio. Ha fatto due rimonte nelle ultime due gare ma non mi sembra brillante come prima del lockdown, la Juve invece gioca un derby ma i bianconeri paiono aver ritrovato brillantezza e le due punte di diamante".

