Serie A, Casini: “A Tare rispondo così”. Poi sul Mondiale…

Si svolgerà questa sera la cerimonia del Gran Galà del Calcio 2022 e tra i presenti all’evento anche il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, che ha commentato così alcuni temi importanti riguardanti il campionato e non solo. Queste le parole: “Accordi tra club? Ce ne sono diversi. Già 7 mesi fa hanno eletto un presidente e poi in questi mesi ho visto molta sintonia tra le società e anche con la FIGC, lo dimostra anche la riunione che abbiamo avuto oggi sulle licenze nazionali. Stiamo lavorando tutti insieme per migliorare il calcio italiano”

2023 - “Cosa mi aspetto? È un anno particolare, l'anno dei Mondiali, in più per la prima volta con una pausa molto lunga a Natale. Sicuramente bisogna lavorare sulle infrastrutture, sul tema dell'ordinamento dei campionati, mi riferisco al collegamento tra le diverse serie e al numero di squadre professionistiche, che in Italia è molto molto alto. Va data maggior continuità alla filiera dai più giovani alla Serie A”

CAMPIONATO - “Io comincerei a non dire che non siamo al livello della Premier League perché credo che dipenda dalle partite. Io non credo che la sfida tra la 20^ e la 17^ della Premier sia migliore di quella tra le due della Serie A. Sicuramente, e basta vedere i risultati delle coppe europee, la Premier League e la Liga hanno delle eccellenze, ma se guardiamo il campionato complessivo, vedendo anche come sta andando, forse dobbiamo rivedere il giudizio”

PALLONE D’ORO - “È una competizione particolare. Se dovessimo guardare la storia, la Serie A non avrebbe rivali, probabilmente servirebbero altri 15-20 anni per trovare qualcuno che può competere con noi. La Liga ne ha avuti due, ma se guardiamo il numero di Palloni d'Oro probabilmente è ineguagliabile. Comunque è molto importante perché è ovvio che le individualità e lo spettacolo dei singoli contribuiscono al valore complessivo del campionato”

TARE - “Mi sembra una dichiarazione eccessiva. Il sistema serve per poter controllare i conti, ne abbiamo parlato anche oggi, quindi direi che dobbiamo forse guardare avanti e non indietro”

RIFORMA - “Molto buono, anche oggi ne abbiamo parlato con il presidente Gravina, vogliamo arrivare a un piano articolato”

SOSTA - “La prima cosa che abbiamo pensato dopo Palermo è stata quella di offrire i calciatori italiani per uno stage con il ct Mancini, questo è il primo passo. Poi la sosta è molto lunga, vedremo”

