Serie A, caso rateizzazioni. Gomez: "I club non pagheranno, poi tra un po'..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Oltre a Ivan Zazzaroni e Carlo Cottarelli, sul tema delle rateizzazioni per i club di Serie A ha detto la sua anche Peter Gomez. Il direttore del Fatto Quotidiano, anche lui ospite della trasmissione "Che c'è di nuovo", condotta da Ilaria D'Amico, ha condiviso il suo giudizio in merito alla questione: “Finirà che i club non pagheranno perché molti di loro non se lo possono permettere. Dopodiché, dopo qualche mese o qualche anno, ci si dovrà porre il problema: "Ma deve fallire la squadra x o y?" A quel punto, fuori da questo clima, che Ivan ha sottolineato bene perché la gente sarebbe imbufalita, ci sarà un intervento legislativo ad hoc. Ma perché voi credete veramente che Inter, Milan, Atalanta ecc… vadano tutte in fallimento? Non succederà e basta”.