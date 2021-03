Serie A, classifica assist: Milinkovic a un passo dalla vetta

ASSIST SERIE A - Ecco la classifica completa degli assist che ricordiamo essere quella stilata dalla Lega Serie A. In testa ci sono Mkhitaryan della Roma e Calhanoglu del Milan. Terzo gradino del podio per Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è stato raggiunto da Muriel e Zapata in terza posizione. Alle loro spalle ci sono Alvaro Morata della Juve, Candreva dell Sampdoria, Brozovic dell'Inter, Ilicic dell'Atalanta e Dries Mertens del Napoli a quota sei. A quattro ci sono i due esterni capitolini, Adam Marusic e Manuel Lazzari. Subito dietro c'è Ciro Immobile, salito a tre con la sponda aerea per Correa nel match contro l'Atalanta. Rimanendo in ambito Lazio, a due c'è proprio l'argentino. Per i colori biancocelesti si aggiungono alla lista anche Acerbi, Akpa Akpro, Andreas Pereira, Radu, Fares, Parolo e Patric. Nella passata stagione a vincere il premio di miglior assist man del campionato è stato Luis Alberto che curiosamente è ancora a secco. La classifica completa:

1) 8 assist: H. Calhanoglu (Milan), H. Mkhitaryan (Roma).

3) 7assist: S. Milinkovic-Savic (Lazio), L. Muriel (Atalanta), D. Zapata (Atalanta).

6) 6 assist: M. Brozovic (Inter), A. Candreva (Sampdoria), J. Ilicic (Atalanta), D. Mertens (Napoli), A. Morata (Juventus),

8) 5 assist: N. Barella (Inter), M. Barrow (Bologna), A. Belotti (Torino), F. Chiesa (Fiorentina/Juventus), J. Cuadrado (Juventus), R. De Paul (Udinese), R. Karsdorp (Roma), R. Leao (Milan), R. Lukaku (Inter), L. Pellegrini (Roma), A. Sanchez (Inter), R. Soriano (Bologna), M. Zaccagni (Verona).

19) 4 assist: M. Lazzari (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Bastoni (Spezia), D. Berardi (Sassuolo), C. Biraghi (Fiorentina), M. Damsgaard (Sampdoria), P. Ghiglione (Genoa), R. Gosens (Atalanta), E. Gyasi (Spezia), A. Hakimi (Inter), T. Hernandez (Milan), L. Insigne (Napoli), R. Pereyra (Udinese), G. Pezzella (Parma), A. Ramsey (Juventus), F. Ribery (Fiorentina), L. Spinazzola (Roma), S. Verdi (Torino).

34) 3 assist: C. Immobile (Lazio), F. Bonazzoli (Sampdoria/Torino), Borja Mayoral (Roma), G. Caprari (Benevento), Danilo (Juventus),, G. Di Lorenzo (Napoli), F. Dimarco (Verona), D. Faraoni (Verona); R. Freuler (Atalanta), R. Insigne (Benevento), J. Jankto (Sampdoria), R. Malinovskyi (Atalanta), S. Molina (Crotone), R. Orsolini (Bologna), P. Pereira (Crotone), A. Petagna (Napoli), M. Politano (Napoli), A. Rebic (Milan), G. Zappa (Cagliari), P. Zielinski (Napoli).

55) 2 assist: J. Correa (Lazio).

100) 1 assist: M. Fares (Lazio), F. Acerbi (Lazio), Patric (Lazio), M. Parolo (Lazio), J. D. Akpa Akpro (Lazio), Andreas Pereira (Lazio), S. Radu (Lazio).

