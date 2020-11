Serie A, classifiche a confronto: il Milan vola, la Lazio replica...

Primo giro di boa per il campionato di Serie A. Ieri si è conclusa la settima giornata e un primo bilancio evidenzia molte novità rispetto alla passata stagione. Nel 2019/2020 allo stesso punto di oggi la classifica era molto diversa: a guadagnare più punti è il Milan che è a +8 rispetto allo scorso anno, segue il Sassuolo (+6). Male la Juventus con sei punti in meno, stabile invece la Lazio che ha esattamente gli stessi punti dopo le stesse giornate 11.

La classifica completa:

Milan 17 (+8)

Sassuolo 15 (+6)

*Napoli 14 (+1)

Roma 14 (+2)

Juventus 13 (-6)

Atalanta 13 (-3)

Inter 12 (-6)

Hellas Verona 12 (+3)

Lazio 11 (=)

Sampdoria 10 (+7)

Cagliari 10 (-1)

Fiorentina 8 (-3)

Spezia 8 (in Serie B)

Bologna 6 (-3)

Parma 6 (-3)

Benevento 6 (in Serie B)

Torino 5 (-5)

Genoa 5 (=)

Udinese 4 (-3)

Crotone 2 (in Serie B)

*=Un punto di penalizzazione

