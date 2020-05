Serie A, Consiglio di Lega in corso per discutere calendario e play-off

Il 28 maggio sarà una data chiave per decidere quando il campionato di Serie A potrebbe ripartire. Due le date più indicate, il 13 giugno o la settimana successiva il 20. Nel frattempo però, il Consiglio di Lega Serie A si è riunito per discutere altri temi caldi. In primis il calendario, e quindi se si ripartirà subito con i recuperi della 25esima giornata o se si riprenderà direttamente con la 27esima, recuperando le quatto gare in un turno infrasettimanale. C'è poi la questione diritti tv, visto che i broadcaster non hanno saldato l'ultima rata stagionale. Infine si discute sul piano "b", ovvero sui play-off e play-out nel caso in cui il campionato dovesse rifermarsi. Il Consiglio dovrebbe esprimersi in merito la prossima settimana.

