Serie A, convocata d'urgenza un'assemblea di Lega: i punti all'ordine del giorno

È stata convocata in via d'urgenza per mercoledì 21 luglio l'assemblea della Lega di Serie A. Alle 15 in prima convocazione, due ore più tardi, alle 17, in seconda convocazione. Tra i punti all'ordine del giorno, l'analisi degli impatti di modifica del format di campionato di Serie A. I rappresentati dei club del massimo torneo italiano s'interfacceranno rigorosamente in videoconferenza.

Lazio, Di Carlo: “Sarri e gli altri porteranno esperienza in Serie A”

Lazio, classifica marcatori precampionato: Luis Alberto e Caicedo in testa

TORNA ALLA HOMEPAGE