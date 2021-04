Serie A, corsa Champions nel vivo: ecco le squadre favorite secondo i bookmakers

Il campionato è agli sgoccioli e si cominciano a delineare i primi responsi, mentre alcuni piazzamenti rimangono ancora senza un padrone. La corsa alla prossima Champions League fa parte delle sfide ancora aperte: tre posti su quattro sono ancora da aggiudicare e ci sono sei squadra in lizza (l'Inter a +11 dal secondo posto è quasi certa sia dello scudetto che del conseguente pass per la massima competizione europea). Secondo i bookmakers le favorite a staccare un biglietto per la prossima edizione della Champions sono la Juventus (a quota 1,15), l'Atalanta e il Milan (entrambe quotate 1,25). Leggermente in salita è la strada del Napoli, che si trova a 1,85 (quota alzatasi nelle ultime settimane, soprattutto dopo lo scontro diretto perso con i bianconeri). I betting analyst danno quasi per spacciate le romane: la Lazio tra le prime quattro è quotata a 5,25, mentre il piazzamento della Roma almeno al quarto posto è addirittura dato a 12.