Serie A, Di Gennaro: "Ripartire il 3 maggio è impossibile"

Una cosa è certa: quella al coronavirus "sarà una 'guerra' molto lunga", come dice Antonio Di Gennaro. Intervenuto a TMW Radio, l'ex calciatore e oggi opinionista sportivo si è detto pessimista circa la ripresa in tempi brevi della Serie A. Ecco le sue parole: “Hanno previsto di poter riprendere il 3 maggio, mi sembra una data impossibile. Ora però non ha senso parlare di calcio, c’è angoscia anche nei calciatori. Chiedo anche: come si ripartirà? L’approccio al campionato sarà difficile non solo per i giocatori ma per tutto il mondo del calcio”.

