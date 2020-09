Serie A, domani si riparte: in campo Roma e Fiorentina. Amichevoli per Lazio, Inter e Udinese

Partirà domani la stagione 2020/2021 della Serie A, a poco più di un mese e mezzo di distanza dalla scorsa. Le prime squadre a scendere in campo saranno Fiorentina e Torino che si sfideranno al Franchi, mentre chiuderanno la giornata Roma e Hellas Verona al Bentegodi. Dovranno attendere un'altra settimana Lazio, Atalanta, Inter, Benevento, Udinese e Spezia che domani saranno impegnate in delle partite amichevoli, in attesa degli esordi ufficiali previsti tra il 26 e il 27 settembre. Di seguito il programma completo del prossimo weekend.

SABATO 19 SETTEMBRE

Udinese - Spal ore 14:30 (amichevole)

Spezia - Pistoiese ore 17:30 (amichevole)

Inter - Pisa ore 18:00 (amichevole)

Lazio - Benevento ore 18:00 (amichevole)

Fiorentina - Torino ore 18:00

Hellas Verona - Roma ore 20:45

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Parma - Napoli ore 12:30

Genoa - Crotone ore 15:00

Sassuolo - Cagliari ore 18:00

Juventus - Sampdoria ore 20:45

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE

Milan - Bologna ore 20:45



Lazio - Benevento, le probabili formazioni: out Luis Alberto e Milinkovic, c'è Lukaku

FORMELLO - Lazio, Leiva rassicura. Luis Alberto interrompe la seduta

TORNA ALLA HOME PAGE