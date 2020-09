Serie A, ecco dove vedere i big match: Lazio-Juventus su DAZN

La Serie A sta tornando. Dopo aver conosciuto il nuovo calendario, i tifosi sono curiosi di sapere dove si potranno vedere le partite. Sky e DAZN, che detengono i diritti Tv per la stagione 2020-21, si divideranno le gare ad ogni turno: 7 andranno in onda su Sky, mentre le altre 3 verranno trasmesse sulla piattaforma di streaming.

I BIG MATCH - Per quanto riguarda i 20 big match della stagione, DAZN avrà diritto a 4 gare in esclusiva, mentre le rimanenti 16 saranno mandate in onda dall'emittente di proprietà di Comcast. Per quanto riguarda la Lazio, il doppio confronto con la Juventus è stata assegnata a DAZN. Che sia di buon auspicio, dato che anche l'andata della scorsa stagione è stata trasmessa dall'emittente inglese. Il derby di Milano è di Sky, mentre per quello della Capitale si aspettano comunicazioni. Ecco tutta la lista delle gare:

ROMA-JUVENTUS - SKY (27 settembre 2020)

JUVENTUS-NAPOLI - SKY (4 ottobre 2020)

INTER-MILAN - SKY (18 ottobre 2020)

MILAN-ROMA - SKY (25 ottobre 2020)

NAPOLI-MILAN - SKY (22 novembre 2020)

JUVENTUS-TORINO - SKY (6 dicembre 2020)

INTER-NAPOLI - SKY (16 dicembre 2020)

MILAN-JUVENTUS - SKY (6 gennaio 2021)

INTER-JUVENTUS - SKY (17 gennaio 2021)

JUVENTUS-ROMA- SKY (7 febbraio 2021)

NAPOLI-JUVENTUS- SKY (14 febbraio 2021)

MILAN-NAPOLI SKY (14 marzo 2021)

NAPOLI-INTER - SKY (18 aprile 2021)

JUVENTUS-MILAN- SKY (9 maggio 2021)

INTER-ROMA - SKY (12 maggio 2021)

JUVENTUS-INTER - SKY (16 maggio 2021)

LAZIO-JUVENTUS - DAZN (8 novembre 2020)

ROMA-INTER - DAZN (10 gennaio 2021)

MILAN-INTER - DAZN (21 febbraio 2021)

JUVENTUS-LAZIO - DAZN (7 marzo 2021)

