Serie A, errore sul VAR di Roma-Atalanta: mandano arbitro di.. Bergamo

Un errore elementare da parte dell’AIA. Paolo Mazzoleni designato al VAR di Roma-Atalanta, ma l’arbitro fa parte della sezione di Bergamo. Da regolamento, non può dirigere in nessun modo le partite dell’Atalanta, squadra della sua zona. Il designatore, dopo l’errore, ha cambiato: a sostituire Mazzoleni come VAR all’Olimpico sarà quindi Luca Banti della sezione di Livorno. L'arbitro della gara ovviamente non cambia e resta il signor Irrati.

Lazio, parla Lotito: "Immobile un passionario. Squadra più forte dell'anno scorso"

Immobile, non fermarti: Ciro a caccia di record in maglia biancoceleste

TORNA ALLA HOME PAGE