Serie A, finita l'assemblea di Lega: la posizione di Juventus, Milan e Inter

Da poco è terminata l'assemblea di Lega svolta in videoconferenza. Secondo quanto riportato da Sky Sport la discussione proseguirà in presenza nella giornata di martedì. Chiara la posizione delle tre squadre che parteciperanno alla Superlega, Juventus, Inter e Milan: "Continueremo a giocare in Serie A". In risposta è stata ribadita la posizione espressa ieri nel comunicato congiunto con UEFA, Federcalcio inglese, Premier League, Federcalcio spagnola, Liga e Federcalcio italiana di contrarietà al progetto della Superlega.

Pubblicato il 19/04

