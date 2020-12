Serie A, Giudice Sportivo: inibiti Nedved e Paratici. Squalificato Fonseca per un turno

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito al decimo turno del campionato di Serie A che si è concluso ieri con il match tra Fiorentina e Genoa. Quattro i calciatori che salteranno la prossima gara: Federico Ceccherini dell'Hellas Verona, Pedro della Roma, Jacopo Petriccione del Crotone e Carlo Pinsoglio della Juventus, quest'ultimo è stato anche multato di 5mila per euro: "Per avere, al 47esimo del secondo tempo, protestato animosamente dalla panchina con parole irrispettose".

Inibiti anche i dirigenti della Juventus Pavel Nedved e Fabio Paratici. Nedved: "Per avere reiteratamente, dal 35esimo del secondo tempo per alcuni minuti, rivolto dalla tribuna agli ufficiali di gara epiteti gravemente insultanti sul campo direttamente dal Direttore di gara", Paratici invece: "Per avere, nel corso del secondo tempo, rivolto dalla tribuna agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; già diffidato, infrazione rivelata dal collaboratore della Procura Federale". Infine turno di squalifica anche per l'allenatore della Roma Fonseca per il diverbio con il direttore di gara.



Okon: "Partita complicata per i belgi. Ma attenta Lazio, il Bruges ha fermato il Real"

Lazio - Bruges, l'emozionante tributo e la carica del club: "Mai smettere di sognare" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE