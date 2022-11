Serie A, giudice sportivo: una sanzione in casa Lazio

Si è conclusa la quindicesima e ultima giornata di questa prima parte di stagione e, come di consueto, il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali della Serie A. Per quanto riguarda la Lazio, impegnata nella sfida contro la Juventus, il giudice ha confermato l’ammonizione per Sergej Milinkovic Savic per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Questa, invece, la decisione in merito al comportamento della tifoseria: "In relazione al rapporto della Procura Federalepervenuto il 14 novembre u.s in ordine ai cori oltraggiosi e discriminatori di matrice religiosa, rivolti a tifoseria di altra Società, effettuati dai sostenitori della Soc. Lazio assiepati nel settore ospiti, comunica che assumerà le determinazioni di competenza in esito alla richiesta interlocutoria di approfondimenti disposta per altro incontro con C.U n.87 dell'8 novembre 2022".

