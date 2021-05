Serie A, gli anticipi in programma: si parte con Spezia - Napoli, chiude la Lazio

La Serie A entra nella fase finale con la 35esima giornata di campionato. La lotta, dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter, si sposta sulla qualificazione in Champions ed Europa League e sulla lotta salvezza. Quattro gli anticipi in programma nella giornata di oggi: apriranno il sabato Spezia - Napoli e Udinese - Bologna alle ore 15. Alle 18 sarà il turno dell'Inter che ospiterà la Sampdoria a San Siro. Chiuderà il match tra Fiorentina e Lazio, con calcio d'inizio fissato alle 20.45. Per quanto riguarda la domenica, invece, si partirà con Genoa - Sassuolo alle 12.30, mentre alle 15 si giocheranno Parma - Atalanta, Verona - Torino e Benevento - Cagliari. Alle 18, infine, la Roma ospiterà il Crotone già retrocesso in Serie B. Di seguito, le gare in programma e le informazioni su dove seguirle:

Spezia-Napoli, ore 15.00. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Luca Pellegrini; a bordocampo Marina Presello.

Udinese-Bologna, ore 15.00. Diretta su Sky Sport 253. Telecronaca di Geri De Rosa, commento di Giancarlo Marocchi; a bordocampo Francesco Cosatti.

Inter-Sampdoria, ore 18.00. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Telecronaca di Riccardo Trevisani, commento di Lele Adani; a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.

Fiorentina-Lazio, ore 20.45. Diretta su DAZN1, canale 209 del telecomando di Sky.

