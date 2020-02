Serie A, i migliori rigoristi in attività: un laziale sul podio

Il noto portale sportivo goal.com ha messo a punto una speciale classifica, relativa ai migliori rigoristi in attività della Serie A, considerando però solamente coloro che hanno calciato più di dieci volte dagli undici metri. In vetta c’è Fabio Quagliarella con 28 rigori segnati su 34 (0.82%), seguito da Mertens. Al terzo gradino del podio Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha calciato 32 ‘penalties’, concretizzandone 28 (0,88%). Dietro al bomber di Torre Annunziata, rispettivamente, Dybala e Perotti. Al sesto posto il rossonero Kessie e Luis Muriel. Zlatan Ibrahimovic, tornato al Milan dopo una lunga avventura in Francia ed in America, è all’ottavo posto. Nono Cristiano Ronaldo, con una percentuale realizzata dello 0,92%. Fanalino di cosa Giampaolo Pazzini: 23 rigori regnati su 24 (0,96%).

Parma - Lazio, incroci di mercato: da Veron a Crespo, quanti campioni...

Parma - Lazio, il precedente: la magia di Mancini entra nella storia

TORNA ALLA HOMEPAGE