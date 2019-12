Serie A, i mister incoronano la Juve. Gasperini shock: "Scudetto alla Lazio"

Fine anno e tempo di bilanci in Serie A che, tra promossi e bocciati, è pronta a tuffarsi nel 2020. Un anno che si preannuncia intenso a iniziare dalla lotta al titolo, accesa e agguerrita come non si vedeva da anni. La Juventus, campione d'Italia in carica da otto stagioni, ha avversari forti e determinati come Inter, Lazio e Roma che non sembrano voler mollare la presa. Una sfida intensa e lunga che anche gli allenatori della massima serie vedono apertissima. La Gazzetta di Parma, infatti, ha chiesto agli allenatori del campionato chi vincerà lo Scudetto. Sui 18 intervistati, mancano all'appello Thiago Motta e Conte, solamente Mazzarri e Ranieri non hanno voluto sbilanciarsi sulla prossima regina del campionato. Gli altri non si sono tirati indietro. La Juventus è la favorita indicata da ben 12 allenatori. Il quotidiano, che dava la possibilità di indicare anche due o tre squadre, ha sentito anche Simone Inzaghi. Il piacentino ha puntato deciso sui bianconeri. Più staccata l'Inter che ha ricevuto sei preferenze, compresa quella di Stefano Pioli, tecnico del Milan, oltre a quelle di D'Aversa e Corini. Sarri e Montella, esonerato dalla Fiorentina, vedono una sfida a due tra i bianconeri e nerazzurri, mentre secondo Maran la lotta sarà a tre con la Lazio a fare da terzo incomodo. I biancocelesti, infatti, ricevono due voti perché, oltre al mister del Cagliari, anche Gian Piero Gasperini ha votato per i biancocelesti. Il mister della Dea indica la squadra di Inzaghi come la squadra che vincerà il tricolore. Scongiuri a parte, il campionato resta apertissimo e solo il 2020 dirà chi alla fine la spunterà. La Juve si confermerà, sarà beffata dall'Inter di Conte o dall'outsider Lazio? Ai posteri l'ardua sentenza.

Lazio, premio Supercoppa: ecco a quanto ammonta il bonus per i giocatori

Lazio, che entusiasmo! Affluenza record in negozio. Campagna abbonamenti, si riapre?

TORNA ALLA HOMEPAGE