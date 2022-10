Serie A, i risultati delle 15.00: Udinese immortale, la Salernitana all'ultimo...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il pareggio per 1-1 tra Torino ed Empoli ha dato il via a un pomeriggio speciale per la Serie A. Nell'atteso match tra Udinese e Atalanta, dopo un inizio scialbo, le due squadre hanno alzato i ritmi: i bergamaschi sono passati avanti di due reti grazie a Lookman e Muriel, ma un immortale Udinese è stato in grado di non mollare e riuscire a riacciuffare la squadra di Gasperini con le reti di Deulofeu e Perez: 2-2. Non è stata l'unica partita emozionante delle tre giocate, anche la Salernitana ha fatto prima tremare e poi gioire i propri tifosi contro l'Hellas Verona. Il gol iniziale di Piatek è stato pareggiato da Depaoli, ma al 95' a decidere la sfida in favore dei granata è Dia, autore del 2-1 definitivo. Non perde più il Monza, imbattutto da quattro giornate. La squadra di Palladino si rialza in classifica battendo, dopo Juventus e Sampdoria, anche lo Spezia di Gotti per 2-0: a segno Carlos Augusto e Pablo Marì.