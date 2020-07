Serie A, il Genoa batte la Spal e torna a respirare: superato il Lecce

Il Genoa batte 2-0 la Spal a Marassi. I gol di Pandev e Schone regalano a Nicola una vittoria importante in zona salvezza: i rossoblù salgono a 30 punti e operano il momentaneo sorpasso sul Lecce (tra poco impegnato in casa del Cagliari) fermo a 28. Prima vittoria post Covid in casa genoana, dove il successo mancava dall'otto marzo quando i grifoni si imposero a San Siro contro il Milan.

