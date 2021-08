Serie A, il Milan batte la Sampdoria: decisiva la rete di Brahim Diaz

Termina la prima giornata di Serie A con 37 reti messe a segno. A chiudere la serata è stato il successo del Milan sulla Sampdoria: tre punti pesanti per il club rossonero. Una partenza intensa quella a Marassi: Milan subito in vantaggio grazie a Brahim Diaz al 9' che sfrutta un bell'assist di Calabria. Il classe '99 ha realizzato così il suo quinto gol in Serie A, tutti arrivati in trasferta - lo spagnolo ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime cinque presenze in Serie A (tre centri, un assist). Dall'altra parte del campo, la squadra di Pioli ha tuttavia creato ancora un paio di palle gol non sfruttate. La Samp risponde a tono con Gabbiadini che calcia una punizione deviata sulla traversa da Maignan. Nel finale, il Milan rallenta e la Samp sfiora il pareggio, ma è la squadra di Pioli a portare a casa i tre punti. Si conclude così la prima giornata di Serie A, con Cagliari - Spezia terminata per 2-2 e il successo rossonero per 1-0.

TUTTI I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA:

INTER – GENOA 4-0

HELLAS – SASSULO 2-3

TORINO – ATALANTA 1-2

EMPOLI – Lazio 1-3

BOLOGNA – SALERNITANA 3-2

UDINESE – JUVENTUS 2-2

NAPOLI – VENEZIA FC 2-0

ROMA – FIORENTINA 3-1

CAGLIARI – SPEZIA 2-2

SAMPDORIA – MILAN 0-1

Sampdoria - Milan, ancora problemi per Dazn: l'audio arriva prima delle immagini

Empoli - Lazio, scelto l'MVP del match: ecco chi è - VIDEO

TORNA ALL'HOME PAGE