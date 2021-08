Sampdoria - Milan, ancora problemi per Dazn: l'audio arriva prima delle immagini

Un esordio da incubo per Dazn che a quanto pare non accenna a migliorare neanche al terzo giorno di gare. Dopo i problemi riscontrati da parte degli utenti in varie gare tra cui quella dell'Inter contro il Genoa ma anche quella della Juventus contro l'Udinese anche nel match di questa sera tra Milan e Sampdoria le cose non sono andate meglio. Tantissimi utenti hanno infatti fatto luce sull'ennesimo problema della piattaforma: la voce dei telecronisti arriva prima delle immagini sullo schermo. Questione di un paio di secondi che però non permettono di vedere la gara in modo ottimale.

