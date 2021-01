Serie A, il programma della 15^ giornata: apre l'Inter, il Milan a Benevento per mantenere la vetta

Dopo lo stop per le feste, finalmente la Serie A riparte. Giunti al quindicesimo turno di campionato, la sfida per i primi posti della classifica è sempre più avvincente. Alle 12:30, come partita inaugurale del 2021, l'Inter ospiterà il Crotone e cercherà di mettere pressione alle altre concorrenti con una vittoria, anche se i calabresi necessitano di punti. Alle 15 sono in programma 7 gare, mai così tante prima d'ora in questa stagione: l'Atalanta affronta il Sassuolo per contendersi un posto tra le prime della classe, il Napoli va a Cagliari per non perdere di vista chi è in alto, Fiorentina e Bologna faccia a faccia per testare chi ha più voglia di rivalsa, la Lazio a Marassi per distruggere il tabù Genoa, il Parma ospita il fanalino di coda Torino, la Roma all'Olimpico riabbraccia Ranieri con la sua Sampdoria e lo Spezia se la vedrà con il Verona di Juric. Alle 18 il Milan ritrova Pippo Inzaghi a Benevento. La vittoria per i rossoneri è fondamentale per mantenere la testa della classifica. Chiudono la giornata Udinese e Juventus con il posticipo delle 20:45 all'Allianz Stadium.

Genoa - Lazio, i convocati di mister Inzaghi: Acerbi c'è, Correa manca - FT

Sanremo (con Ibrahimovic) anticipa la Serie A: la Lega pensa all'infrasettimanale alle 19

TORNA ALLA HOMEPAGE