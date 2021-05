Serie A, l'Inter è Campione d'Italia con quattro turni d'anticipo

L'Inter di Antonio Conte è matematicamente Campione d'Italia. I nerazzurri, con 82 punti conquistati, hanno inanellato la marcia giusta nel girone di ritorno e non si sono più fermati. Il pareggio dell'Atalanta sul campo del Sassuolo regala ai meneghini anche la conferma matematica su un titolo che nelle ultime settimane non è mai stato in discussione. I bergamaschi salgono a 69 e non possono più raggiungere Lukaku e compagni. L'Inter ha interrotto così il lungo dominio della Juventus che durava dal 2012.