Serie A, la classifica: la Lazio risale al quinto posto

SERIE A CLASSIFICA - L'Inter prosegue la sua corsa a punteggio pieno. I nerazzurri, grazie alla vittoria nel derby con il Milan, sono al primo posto con dodici punti e mercoledì ospiteranno la Lazio. Alle spalle dei meneghini, tiene il passo la Juventus che supera a fatica il Verona e sale a quota dieci. Un gradino più sotto il Napoli che espugna lo stadio del Lecce e si prende la terza posizione. Quarto piazza per la Roma che espugna Bologna e supera proprio i rossoblù in classifica. La Lazio di Simone Inzaghi, dopo il ko con la Spal, si rilancia e agguanta il quinto posto. I biancocelesti salgono a sette, a meno uno dalla zona Champions. Le aquile agguantano Atalanta e Bologna e si rilanciano in vista della sfida di San Siro.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA

SERIE A, I RISULTATI

LAZIO, ADESSO TOCCA A IMMOBILE

TORNA ALLA HOMEPAGE