Serie A, la Fiorentina strapazza il Benevento: al Vigorito è Vlahovic show

Poker della Fiorentina sul Benevento. A spezzare l'equilibrio della partita ci pensa Vlahovic dopo soli otto minuti. A spingere l'offensiva Ribery, che scarica su Eysseric. Il numero 92 mette la palla al centro per l'attaccante viola che consegna la spera in rete alle spalle di Montipò. Qualche minuto più tardi la squadra di Prandelli va vicina al raddoppio con Martinez Quarta. È al 26' che arriva il gol del 2-0: a siglarlo ancora Vlahovic, che anticipa Glik sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale di primo tempo il Benevento tenta di rialzare la testa, senza arrivare in maniera convincente dalle parti di Dragowski. La Fiorentina mette quindi in ghiaccio la partita segnando la terza rete ancora con Vlahovic: il suo tiro da fuori area non lascia scampo al portiere giallorosso. All'undicesimo della ripresa i padroni di casa accorciano le distanze con Ionita, che sfrutta alla perfezione il corner di Caprari. Ma al 75' arriva il poker viola con Eysseric che batte Montipò con un pallonetto. Con i tre punti conquistati questo pomeriggio, Prandelli va a quota 29 in classifica.

