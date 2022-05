Serie A, la Roma sbatte sul Bologna: giallorossi agganciati dalla Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 0-0 il posticipo della domenica sera di Serie A. All'Olimpico Roma e Bologna si dividono la posta in palio. Giallorossi che ci provano, ma il muro di Medel e compagni regge bene. Alla fine l'occasione più nitida della partita ce l'hanno gli ospiti con Barrow che spacca la traversa in pieno recupero. Con questo pareggio, la Lazio, vincente ieri a La Spezia, aggancia in classifica la squadra di Mourinho al quinto posto in classifica a quota 59 punti. La Fiorentina resta a 56, mentre l'Atalanta, impegnata domani con la Salernitana, può salire a 58 in caso di vittoria.