Serie A, le probabili formazioni di Genoa-Juventus

In programma per oggi ci sono due sfide valide per le zone alte della classifica e per la lotta salvezza. Alle 19:30 il Torino, in crisi di risultati, ospita la Lazio. Il secondo match è quello tra Genoa e Juventus, con i rossoblu costretti a far punti per allungare sul Lecce e tirarsi fuori dall’incubo retrocessione. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:45. Entrambe le partite verranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-JUVENTUS

Nicola pensa al tandem Pandev-Favilli in attacco per impensierire la difesa bianconera. Ancora indisponibili Criscito e Ankersen. Sarri recupera Danilo dopo il turno di squalifica e potrebbe utilizzarlo come terzino sinistro, vista l’emergenza. Spazio ancora a Bernardeschi con Dybala e Ronaldo.

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Favilli, Pandev. All. Nicola.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

