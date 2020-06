Serie A, Sky ancora non paga: i club minacciano di staccare il segnale

Resta calda la questione riguardante i diritti tv della Serie A. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, manca ancora il versamento da parte di Sky della quota per l’ultima rata della stagione in corso. Un pagamento, a dir la verità, è arrivato, ma riguarda la prima rata della prossima stagione che aveva scadenza al 1° luglio. Un segno che l’emittente televisiva non vuole proseguire oltre questo contenzioso, lasciando però aperto lo scontro per le ultime partite di quest’anno. Entro il 10 luglio il tribunale di Milano dovrebbe esprimersi a riguardo e alcuni club di Serie A minacciano di staccare il segnale qualora il bonifico non dovesse arrivare nei tempi previsti. Oggi pomeriggio si terrà un’assemblea in cui il tema principale sarà l’analisi delle proposte che tre fondi di private equity hanno presentato per l’acquisizione dei diritti tv del campionato. Sarà anche l’occasione per cercare di trovare una definitiva soluzione a questo problema.

