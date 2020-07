Serie A, le probabili formazioni di Hellas Verona-Inter

Chiudono la 31esima giornata di Serie A i due posticipi Spal-Udinese e Hellas Verona-Inter. Alle 19:30 va in scena, al Paolo Mazza di Ferrara, un match cruciale per la lotta salvezza. Più tardi, alle 21:45, il Verona ospita Lukaku e compagni in una sfida dal sapore d’Europa. I veneti per cercare di restare aggrappati al treno Europa League e portarsi a -4 dal Milan settimo. L’Inter deve riscattare la sconfitta interna con il Bologna. In caso di 3 punti oggi arriverebbe a solo una lunghezza dalla Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI HELLAS VERONA-INTER

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. All. Juric

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Borja Valero, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte

