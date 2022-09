Serie A, Milinkovic non si perde una Top 11: ecco dove è stato inserito

Sergej Milinkovic-Savic è sempre più una delle stelle più luminose della Lazio e del campionato italiano. Ormai questo è sotto gli occhi di tutti. Il Sergente si sta confermando per l'ennesima stagione come mezzala dominante e completa. Con il 21 in mezzo al campo sono tutti più tranquilli. Il serbo non si perde una Top 11 ed è stato inserito, per l'ennesima volta, in una formazione ideale. Stavolta quella dei calciatori di Serie A con il valore di mercato più alto secondo Transfermarkt. Milinkovic (70 milioni) compone il centrocampo con Barella. Di seguito la formazione completa.

4-2-3-1: Maignan; Di Lorenzo, Skriniar, Bastoni, Theo Hernandez; Barella, Milinkovic; Chiesa, Pellegrini, Leao; Vlahovic.