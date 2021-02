Serie A, nel video di San Valentino c'è un cuore biancoceleste - VD

San Valentino, la giornata degli innamorati. Cuori, baci e dichiarazioni hanno invaso il web e non solo, con l'intento di ricordarsi che l'amore ancora esiste. I calciatori sono soliti esultare dedicando i gol a qualcuno di speciale e, per l'occasione, la Serie A ha voluto raccogliere tutte queste celebrazioni in un video pubblicato poi sulle pagine social. Tra i protagonisti spunta anche Felipe Caicedo, che dedica ogni suo sigillo con la maglia della Lazio alla moglie Maria.