Serie A, non solo la Lazio in campo: tutte le gare di oggi

Dopo gli anticipi di ieri tra Inter – Empoli e Genoa – Juventus, la trentaseiesima giornata di Serie A prosegue oggi con altre sei squadre che si daranno battaglia in campo. A dare il via a questo sabato di calcio sarà, nel primo pomeriggio, la sfida tra Torino e Napoli. La serata proseguirà con Sassuolo – Udinese e infine, per concludere ci sarà la sfida tra Lazio e Sampdoria con i biancocelesti in piena corsa per l’Europa. Di seguito il programma completo

Torino – Napoli, ore 15

Sassuolo – Udinese, ore 18

Lazio – Sampdoria, ore 20:45

