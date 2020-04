Serie A, per le pay tv c'è da pagare l'ultima tranche da 300 mln. Sconto per il '20/21?

I soldi finora pattuiti per la messa in onda della Serie A sono stati pagati da parte delle pay tv. Ora però Sky e Dazn devono versare l'ultima tranche, quella da 300 milioni di euro. E' facilmente intuibile che il periodo di crisi stia investendo anche il mondo delle pay tv, che però dovranno pagare l'ultima quota in quanto nel contratto non erano previste penali in caso di mancato svolgimento delle partite. Tuttavia - come riporta l'edizione odierena de Il Corriere della Sera - i club di Serie A, stanno studiando una strategia che possa aiutare le pay tv. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di uno sconto per la prossima stagione calcistica.

