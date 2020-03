Serie A, poker della Roma ai danni del Cagliari: doppietta di Kalinic

Si è appena conclusa la sfida tra Roma e Cagliari alla Sardegna Arena. La squadra di Fonseca, andata in svantaggio al 28' dopo la rete siglata da João Pedro, ha agguantato il pareggio un minuto più tardi con Kalinic. L'ex Milan ha siglato la doppietta al 41', per poi dilagare al 64' con Justin Kluivert. I ragazzi di Maran hanno accorciato le distanze al 75' con Gaston Pereiro, ma con il gol di Kolarov all'81' i giallorossi sembravano aver messo i tre punti in cassaforte. Acceso ed equilibrato il finale della partita, con João Pedro che è riuscito a ribadire in rete il pallone dopo la parata di Pau Lòpez su calcio di rigore. Sei minuti di recupero non bastano all'armata rossoblù: il match termina 3-4. In pieno recupero, doppia ammonizione in casa Roma: sanzionato sia Santon che il portiere.

