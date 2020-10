Serie A, tocchi palla nella trequarti difensiva: la Lazio domina la classifica

Nel calcio moderno, si sa, la difesa è sempre più coinvolta nella manovra dell'azione. Il ruolo contemporaneo dello stesso portiere è mutato: anche lui deve partecipare al giropalla e al possesso. E la Lazio in questo è all'avanguardia, lo dicono le statistiche: in Serie A infatti ci sono tre giocatori biancocelesti (tra i primi cinque) ad aver toccato più palloni in queste prime tre giornate di campionato. In testa a questa particolare classifica c'è Strakosha con 146 tocchi palla.

146 Strakosha LAZIO

145 Ferrari SASSUOLO

143 Acerbi LAZIO

126 Patric LAZIO

121 Gabbia MILAN

Si ringrazia la redazione di Lazio Page per le statistiche

Lazio, la lista per il campionato

Giudice Sportivo, la decisione su Immobile

TORNA ALLA HOMEPAGE