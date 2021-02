Serie A, Torino-Sassuolo verso il rinvio: anche il match con la Lazio è a rischio

Torino-Sassuolo, anticipo della 24a giornata di Serie A, in calendario venerdì sera, verrà rinviata su disposizione della Asl del capoluogo piemontese. Ne è sicura Repubblica. Il match sarà posticipato a data da destinarsi, visto che nel nuovo giro di tamponi effettuati ieri sono emerse altre quattro positività nel gruppo squadra di Nicola: sono Belotti, Baselli, Singo e Bremer ad aver contratto il covid-19. Ai box ci sono, poi, altri tre calciatori la cui identità non è stata ancora svelata. Il totale dice sette positivi, non abbastanza per il protocollo FIGC che prevede una sola richiesta di rinvio ma a fronte di almeno 10 positività riscontrate tra i giocatori. Dopo il caso Napoli, però, è la pronuncia del Coni, ecco che il protocollo federale passa in secondo piano di fronte alla discesa in campo di una Asl. Secondo Repubblica, poi, a rischio c'è anche Lazio-Torino, match infrasettimanale in programma martedì prossimo all'Olimpico di Roma. Se dovessero emergere nuove positività negli ulteriori controlli predisposti in queste ore, ecco che pure la sfida coi biancocelesti potrebbe saltare ed essere rimandata.