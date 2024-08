Serie A, ufficializzati impianti per la nuova stagione: quattro hanno misure diverse

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina l'inizio della stagione 2024/25, la Serie A prenderà il via nel weekend del 17-18 agosto e i club stanno ultimando la preparazione estiva per arrivare nelle migliori condizioni possibili al giorno del debutto. Nel frattempo, la Lega ha reso noto l'elenco degli impianti che le società utilizzeranno per le sfide casalinghe, Como e Venezia si dovranno appoggiare a stadi esterni, sottolineando delle particolarità.

Sono otto le squadre che giocano in impianti che non hanno un sistema di riscaldamento del prato, si tratta di: Bologna, Cagliari, Como, Empoli, Genoa, Lecce, Napoli e Venezia. Inoltre, relativamente alle dimensioni, ce ne sono quattro con misure differenti rispetto allo standard classico di 105 metri di lunghezza e 68 metri di larghezza. E sono: l’Unipol Domus di Cagliari (105×65), il Sinigaglia di Como (105×65), il Castellani di Empoli (105×67) e il Penzo di Venezia (105×65).

