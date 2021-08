Serie A, via al domino d'attaccanti? Lukaku vuole il Chelsea: l'Inter pronta a reinvestire

Romelu Lukaku ha fatto sapere all'Inter che vuole tornare al Chelsea. L'attaccante si è convinto dopo aver riflettuto su svariati motivi. Prima di tutto, riporta Gianluca Di Marzio, la voglia di tornare in Inghilterra per prendersi una rivincita. Il giovanissimo belga, preso dal londinesi, non era riuscito a convincere. Ora avrebbe finalmente la possibilità di rifarsi. C'è poi il progetto nerazzurro, ridimensionato a causa di difficoltà economiche dopo gli addii di Conte e Hakimi. L'Inter è dunque ora al lavoro per trovare l'accordo col Chelsea. La prima offerta - cento milioni più Marcos Alonso - era stata rifiutata. La volontà è ovviamente quella di massimizzare il più possibile il guadagno dalla cessione di Lukaku. Soldi che il club reinvestirebbe acquistando i profili giusti per la squadra di Inzaghi.

GLI OBIETTIVI - La priorità per coprire l'uscita del belga porta a Duvan Zapata, con il quale c'è già un accordo di massima e che costerebbe intorno ai 40 milioni. Dopo aver sistemato anche il capitolo "terzini", l'Inter potrebbe tentare un secondo colpo in attacco. Il nome rimane quello di Joaquin Correa, che Inzaghi conosce per averlo allenato alla Lazio. L'argentino, tornato nella Capitale dopo la Copa America, ha chiesto a fine stagione la cessione, sottolineando la volontà di cambiar aria. Viaggio inverso rispetto a quello di Lukaku potrebbe farlo Abraham, che andrebbe all'Atalanta, chiudendo il triangolo tra Bergamo, Milano e Londra.

MARIENFELD GIORNO 3 | DIRETTA - Lazio - Meppen 1-1, miracolo di Harsman su Acerbi

Serie A, Acerbi inserito tra gli "attaccanti per hobby". Poi il sondaggio... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE